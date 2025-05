Ha preso il posto di Hollande nei cruciverba: la soluzione è Macron

MACRON

Curiosità e Significato di "Macron"

Emmanuel Macron è un politico francese che ha assunto la presidenza della Repubblica Francese nel maggio 2017, succedendo a François Hollande. Fondatore del movimento En Marche!, Macron è noto per le sue riforme economiche e politiche europee, nonché per il suo impegno a ridurre il divario sociale in Francia.

Come si scrive la soluzione: Macron

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ha preso il posto di Hollande", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

C Como

R Roma

O Otranto

N Napoli

