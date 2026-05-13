Scuola di poeti francesi del Cinquecento che preannunciarono la poetica della Pléiade

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scuola di poeti francesi del Cinquecento che preannunciarono la poetica della Pléiade' è 'Lionese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIONESE

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Perché la soluzione è Lionese? La parola lionese si riferisce a un gruppo di poeti francesi del XVI secolo, noto per aver anticipato le idee della Pléiade. Questi autori si distinsero per la valorizzazione della lingua francese e per l'innovazione stilistica nella poesia, promuovendo un rinnovamento culturale e letterario. La loro influenza si manifestò attraverso le opere che riflettevano un forte senso di identità nazionale e un desiderio di elevare la poesia francese al livello delle tradizioni classiche. La lionese rappresenta quindi una tappa fondamentale nella storia della letteratura francese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scuola di poeti francesi del Cinquecento che preannunciarono la poetica della Pléiade". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Scuola di poeti francesi del Cinquecento che preannunciarono la poetica della Pléiade nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lionese

La definizione "Scuola di poeti francesi del Cinquecento che preannunciarono la poetica della Pléiade" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scuola di poeti francesi del Cinquecento che preannunciarono la poetica della Pléiade" conferma che la soluzione 'Lionese' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lionese

L Livorno I Imola O Otranto N Napoli E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scuola di poeti francesi del Cinquecento che preannunciarono la poetica della Pléiade" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lionese' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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