Per i Francesi è dopo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per i Francesi è dopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : APRÈS

Significato/Curiosità : Per i Francesi è dopo

"Après" è una parola francese che significa "dopo" in italiano. È una parola comunemente usata dai francesi per indicare il tempo successivo a un determinato evento o momento. Può essere utilizzata per fare riferimento a un periodo di tempo o all'ordine degli eventi. Ad esempio, "après-midi" significa "pomeriggio" e "après-ski" indica le attività che si svolgono dopo lo sci. "Après" viene spesso utilizzato nella lingua francese per descrivere gli avvenimenti che seguono un evento principale, come un incontro, una festa o una giornata di lavoro. È un termine che riflette l'importanza della temporalità e dell'ordine cronologico nella cultura francese, e viene ampiamente utilizzato nel linguaggio quotidiano dei francesi.

Altre risposte alla domanda : Per i Francesi è dopo : francesi; dopo; Nelle negazioni francesi ; Il blu dei francesi ; L inno dei francesi ; Atollo usato dai francesi per test nucleari; Parigi sulle carte francesi ; Si fa dopo un litigio; Come il terreno dopo l aratro; Arriva sempre dopo ; Fu re dei franchi occidentali dopo Carlo il Grosso; Lo si vede dopo il temporale;

Cerca altre Definizioni