SOLUZIONE: DALLAS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città del Texas in cui fu ucciso John Kennedy" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città del Texas in cui fu ucciso John Kennedy". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Dallas? Dallas è una grande città texana nota anche per il tragico evento in cui il presidente John Kennedy perse la vita. Questo episodio segnò profondamente la storia degli Stati Uniti, lasciando un ricordo indelebile nella memoria collettiva. La città è famosa per il suo skyline e per un importante centro storico che ricorda quel momento cruciale.

Se la definizione "La città del Texas in cui fu ucciso John Kennedy" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città del Texas in cui fu ucciso John Kennedy" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Dallas:

D Domodossola A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città del Texas in cui fu ucciso John Kennedy" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

