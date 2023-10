La città in cui venne ucciso John Kennedy - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città in cui venne ucciso John Kennedy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DALLAS

Significato/Curiosita : La citta in cui venne ucciso john kennedy

P. kennedy e rose fitzgerald, fratello di john fitzgerald kennedy. già a capo del dipartimento di giustizia, come procuratore generale, durante la presidenza... P.e rose fitzgerald, fratello difitzgerald. già a capo del dipartimento di giustizia, come procuratore generale, durantepresidenza... Dallas è una città dello Stato del Texas. È la città più popolosa della Dallas-Fort Worth Metroplex, che risulta essere la quarta area metropolitana più popolosa degli Stati Uniti. La popolazione della città è al nono posto negli Stati Uniti e la terza nel Texas dopo Houston e San Antonio. La maggior parte della città si trova nella contea di Dallas, di cui è capoluogo; tuttavia, alcune sezioni della città si trovano nelle contee di Collin, Denton, Kaufman e Rockwall. Secondo il censimento del 2020, la città aveva una popolazione di 1.304.379 abitanti. Dallas è una delle città in più rapida crescita negli Stati Uniti. Dal 2010 al 2016, Dallas ha registrato la migrazione nazionale netta più elevata nel paese, superiore a 300.000. Nel complesso, l'area metropolitana di Dallas-Fort Worth ha avuto il secondo più grande aumento di popolazione tra le aree metropolitane degli Stati Uniti, che ha registrato una popolazione di 7.846.293 unità a partire dal 1º luglio 2018, con un aumento di 807.000 persone rispetto al censimento del 2010. Situata nel Texas settentrionale, Dallas è il nucleo principale della più grande area metropolitana del Sud e della più grande area metropolitana interna degli Stati Uniti che non ha collegamenti navigabili con il mare. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

