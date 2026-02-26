La città in cui venne assassinato John F. Kennedy

Home / Soluzioni Cruciverba / La città in cui venne assassinato John F. Kennedy

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città in cui venne assassinato John F. Kennedy' è 'Dallas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DALLAS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La città in cui venne assassinato John F. Kennedy" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città in cui venne assassinato John F. Kennedy". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Dallas? Dallas è una metropoli situata nel Texas, conosciuta per la sua importanza storica e culturale. È famosa anche per il tragico evento che coinvolse un presidente degli Stati Uniti, il quale fu colpito durante un discorso pubblico. La cittadina ha assistito a momenti di grande tensione e drammaticità legati a quella giornata. La sua architettura moderna si mescola con zone storiche che raccontano il passato. Dallas resta un luogo simbolo di un episodio che ha segnato la storia americana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La città in cui venne assassinato John F. Kennedy nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Dallas

In presenza della definizione "La città in cui venne assassinato John F. Kennedy", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città in cui venne assassinato John F. Kennedy" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Dallas:

D Domodossola A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città in cui venne assassinato John F. Kennedy" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Serie tv con al centro i petrolieri EwingIl serial con J.R. e Sue EllenLa città in cui venne assassinato John KennedyLa città in cui venne ucciso John F KennedyLa città in cui venne ucciso John KennedyLa città in cui venne ucciso John F. KennedyLa città del Texas in cui fu ucciso John Kennedy