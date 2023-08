La città in cui venne ucciso John F Kennedy - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città in cui venne ucciso John F Kennedy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DALLAS

Significato/Curiosita : La citta in cui venne ucciso john f kennedy

Disambiguazione – "john kennedy" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi john kennedy (disambigua). john fitzgerald kennedy, chiamato anche... Altri significati, vedi dallas (disambigua). dallas è una città dello stato del texas. è la città più popolosa della dallas-fort worth metroplex, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

