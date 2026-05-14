Vi fu assassinato John Kennedy

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi fu assassinato John Kennedy' è 'Dallas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DALLAS

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Perché la soluzione è Dallas? L'evento che ha segnato profondamente la storia degli Stati Uniti si verificò a Dallas, una città simbolo di momenti cruciali del ventesimo secolo. In quella località, un uomo di grande rilievo politico perse la vita in circostanze drammatiche, lasciando un'impronta indelebile nel tempo. La vicenda suscitò reazioni di sgomento e portò a numerose indagini che ancora oggi suscitano interesse e discussione. La città di Dallas rimane allora associata a un episodio che ha cambiato il corso della storia americana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi fu assassinato John Kennedy". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Vi fu assassinato John Kennedy nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Dallas

Quando la definizione "Vi fu assassinato John Kennedy" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi fu assassinato John Kennedy" conferma che la soluzione 'Dallas' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Dallas

D Domodossola A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi fu assassinato John Kennedy" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dallas' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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