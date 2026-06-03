Un boccone di carne tritata

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un boccone di carne tritata' è 'Polpetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P O L P E T T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un boccone di carne tritata

Un boccone di carne tritata Risposta: POLPETTA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P P T A

Inizia con: P

P Finisce con: A

Perchè la soluzione è Polpetta? Una polpetta è un delizioso boccone di carne tritata, spesso arricchito con spezie e erbe. Può essere cotta in vari modi, come al forno o in padella, e si presta a molte ricette tradizionali. È un piatto semplice ma molto apprezzato in diverse cucine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un boccone di carne tritata: risposta da 8 lettere

La definizione "Un boccone di carne tritata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Polpetta. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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