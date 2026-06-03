Un boccone di carne tritata
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un boccone di carne tritata' è 'Polpetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un boccone di carne tritata
- Risposta: POLPETTA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PPTA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Polpetta? Una polpetta è un delizioso boccone di carne tritata, spesso arricchito con spezie e erbe. Può essere cotta in vari modi, come al forno o in padella, e si presta a molte ricette tradizionali. È un piatto semplice ma molto apprezzato in diverse cucine. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un boccone di carne tritata: risposta da 8 lettere
La definizione "Un boccone di carne tritata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Polpetta. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.