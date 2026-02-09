Un boccone indigesto

SOLUZIONE: ESCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un boccone indigesto" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un boccone indigesto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Esca? Un'esca si riferisce a un pezzo di cibo difficile da masticare o digerire, spesso perché troppo duro, amaro o sgradevole. È qualcosa che può causare disagio al palato o allo stomaco, rendendo difficile il suo consumo. Questo termine è usato anche in senso figurato per indicare qualcosa di poco piacevole o ostico da affrontare. La sua natura rende l’esperienza del mangiare meno piacevole o più complicata.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un boccone indigesto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un boccone indigesto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Esca:

E Empoli S Savona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un boccone indigesto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

