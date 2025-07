Vivanda di carne tritata nei cruciverba: la soluzione è Polpettone

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Vivanda di carne tritata' è 'Polpettone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLPETTONE

Curiosità e Significato... La parola Polpettone è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Polpettone.

Perché la soluzione è Polpettone? Il polpettone è un piatto di carne tritata, spesso arricchito con pane, uova e spezie, modellato in forma di grande polpetta e cotto al forno. Un classico della cucina italiana, ideale per un pranzo sostanzioso e gustoso, perfetto da condividere in famiglia. La sua versatilità permette di personalizzarlo con diversi ingredienti, rendendolo sempre irresistibile e adatto a ogni occasione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una vivanda di carne tritataVivanda di carne bollitaTale può essere la carne tritataSi preparano con la carne tritataUna vivanda di carne cruda

Se "Vivanda di carne tritata" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

O Otranto

L Livorno

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

