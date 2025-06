Una vivanda di carne tritata nei cruciverba: la soluzione è Polpettone

POLPETTONE

Curiosità e Significato di Polpettone

Perché la soluzione è Polpettone? Il termine polpettone indica una grande fetta di carne tritata, spesso arricchita con ingredienti come pane, uova e spezie, modellata in forma di torta. È un piatto tradizionale italiano, ideale per pranzi e cene sostanziose. Questa vivanda rappresenta un modo semplice e gustoso di valorizzare la carne tritata, rendendola protagonista del pasto.

Come si scrive la soluzione Polpettone

P Padova

O Otranto

L Livorno

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

