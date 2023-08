Tale può essere la carne tritata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale può essere la carne tritata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCELTA

Significato/Curiosita : Tale puo essere la carne tritata

Tandoor. un seekh kebab può essere servito anche in un pane naan un po' come il döner kebab. shami kebab: fatto di carne tritata, con pasta di lenticchie... Parlare di una scelta. la scelta stessa è decisiva per il contenuto della personalità; con la scelta essa sprofonda nella cosa scelta; e quando non sceglie... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

