Si preparano con la carne tritata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si preparano con la carne tritata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POLPETTE

Significato/Curiosita : Si preparano con la carne tritata

Verdure, carne di manzo tritata, cipolla e altri ingredienti tipici come olive e uova sode, variamente insaporite da spezie. tuttavia sia la pasta sia... Altri significati, vedi polpetta (disambigua). disambiguazione – "polpette" rimanda qui. se stai cercando il film, vedi polpette (film). questa voce o sezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si preparano con la carne tritata : preparano; carne; tritata; preparano bouquet; Macchine che preparano la trama per la tessitura; preparano le domande dei programmi a quiz; Si preparano all inizio di una partita di burraco; Si preparano con farina e patate; Succulento piatto di carne ; La città di un noto carne vale; Forniscono latte lana e carne ; Un segno aggiunto a una lettera per modificarne la pronuncia o per distinguerla da altre simili; La città brasiliana del più famoso carne vale; Tale può essere la carne tritata ; Una vivanda di carne tritata ; Vivanda di carne tritata ;

