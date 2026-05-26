Abitante di un isola delle Grandi Antille

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Abitante di un isola delle Grandi Antille' è 'Portoricano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTORICANO

Perchè la soluzione è Portoricano? Un portoricano è una persona che vive su un'isola delle Grandi Antille. Questo termine descrive chi abita quel territorio, portando con sé una cultura ricca e un modo di vivere unico. La loro presenza contribuisce a rendere speciale l'atmosfera di questa zona caraibica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Abitante di un isola delle Grandi Antille nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Portoricano

La definizione "Abitante di un isola delle Grandi Antille" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Portoricano'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Abitante di un isola delle Grandi Antille

Abitante di un isola delle Grandi Antille Risposta: PORTORICANO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: P__________

P__________ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

P Padova O Otranto R Roma T Torino O Otranto R Roma I Imola C Como A Ancona N Napoli O Otranto

La soluzione 'Portoricano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Abitante di un isola delle Grandi Antille". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.