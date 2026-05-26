Abitante di un isola delle Grandi Antille
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SOLUZIONE: PORTORICANO
Perchè la soluzione è Portoricano? Un portoricano è una persona che vive su un'isola delle Grandi Antille. Questo termine descrive chi abita quel territorio, portando con sé una cultura ricca e un modo di vivere unico. La loro presenza contribuisce a rendere speciale l'atmosfera di questa zona caraibica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Abitante di un isola delle Grandi Antille nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Portoricano
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Abitante di un isola delle Grandi Antille
- Risposta: PORTORICANO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: P__________
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Portoricano' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Abitante di un isola delle Grandi Antille". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Isola delle Grandi Antille Piccola isola delle Grandi Antille Isola delle Antille Una delle Grandi Antille Isola delle Antille Olandesi
Altre definizioni collegate
Con abitante: Un abitante di Bucarest
Con isola: Stato caraibico sull isola di Hispaniola
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