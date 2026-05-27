Un abitante della cascina

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un abitante della cascina' è 'Campagnolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAMPAGNOLO

Perchè la soluzione è Campagnolo? Il campagnolo è colui che vive in campagna, tra campi e natura. Con il suo lavoro cura la terra e si prende cura degli animali, vivendo in armonia con l’ambiente circostante. La sua vita si svolge lontano dal ritmo frenetico delle città. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un abitante della cascina nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Campagnolo

In presenza della definizione "Un abitante della cascina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Campagnolo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un abitante della cascina

Un abitante della cascina Risposta: CAMPAGNOLO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: C_________

C_________ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

C Como A Ancona M Milano P Padova A Ancona G Genova N Napoli O Otranto L Livorno O Otranto

La soluzione 'Campagnolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un abitante della cascina". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.