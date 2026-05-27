Un abitante della cascina
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un abitante della cascina' è 'Campagnolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAMPAGNOLO
Perchè la soluzione è Campagnolo? Il campagnolo è colui che vive in campagna, tra campi e natura. Con il suo lavoro cura la terra e si prende cura degli animali, vivendo in armonia con l’ambiente circostante. La sua vita si svolge lontano dal ritmo frenetico delle città. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un abitante della cascina nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Campagnolo
In presenza della definizione "Un abitante della cascina", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Campagnolo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un abitante della cascina
- Risposta: CAMPAGNOLO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: C_________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Campagnolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un abitante della cascina". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo spiazzo della cascina Un abitante di Tashkent Nella cascina e nel fienile Un abitante della terza città più grande della Francia Antico abitante della Gran Bretagna
Altre definizioni collegate
Con abitante: Abitante di un isola delle Grandi Antille
Con cascina: Lo spiazzo davanti alla cascina