Quella di Bologna è ritenuta la più antica

Sara Verdi | 5 nov 2024 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Quella di Bologna è ritenuta la più antica' è 'Università'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNIVERSITÀ

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Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella di Bologna è ritenuta la più antica". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Quella di Bologna è ritenuta la più antica nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Università

Per risolvere la definizione "Quella di Bologna è ritenuta la più antica", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella di Bologna è ritenuta la più antica" conferma che la soluzione 'Università' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Università

U Udine
N Napoli
I Imola
V Venezia
E Empoli
R Roma
S Savona
I Imola
T Torino
À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella di Bologna è ritenuta la più antica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Università' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.