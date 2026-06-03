Uno molto noto è stato Sandro Ciotti

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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RADIOCRONISTA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Uno molto noto è stato Sandro Ciotti
  • Risposta: RADIOCRONISTA
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 13
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 7
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RONIA
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Radiocronista? Sandro Ciotti è ricordato come una voce storica della radio italiana. La sua capacità di raccontare eventi e emozioni ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli ascoltatori, rendendolo un simbolo di passione e professionalità nel mondo delle trasmissioni radiofoniche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uno molto noto è stato Sandro Ciotti: risposta da 13 lettere

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