Uno molto noto è stato Sandro Ciotti
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Uno molto noto è stato Sandro Ciotti' è 'Radiocronista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Uno molto noto è stato Sandro Ciotti
- Risposta: RADIOCRONISTA
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 13
- Vocali: 6
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RONIA
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Radiocronista? Sandro Ciotti è ricordato come una voce storica della radio italiana. La sua capacità di raccontare eventi e emozioni ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli ascoltatori, rendendolo un simbolo di passione e professionalità nel mondo delle trasmissioni radiofoniche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Uno molto noto è stato Sandro Ciotti: risposta da 13 lettere
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