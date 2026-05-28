Molto pericolosi per la salute
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Molto pericolosi per la salute' è 'Deleteri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DELETERI
Perchè la soluzione è Deleteri? I DELETERI sono agenti che possono causare danni gravi al nostro organismo. La loro presenza in ambiente o cibo può portare a malattie serie, quindi è importante fare attenzione e mantenere sempre igiene e sicurezza per proteggersi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Molto pericolosi per la salute nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Deleteri
In presenza della definizione "Molto pericolosi per la salute", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Deleteri'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Molto pericolosi per la salute
- Risposta: DELETERI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: D_______
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Deleteri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Molto pericolosi per la salute". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una soluzione molto efficace per la salute Molto in Francia Molto gustosi Molto redditizia Lunghissima auto molto scenografica fra
Altre definizioni collegate
Con molto: Trattato con molto affetto
Con pericolosi: Resi meno pericolosi
Con salute: Attesta lo stato di salute