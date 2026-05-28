Molto pericolosi per la salute

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Molto pericolosi per la salute' è 'Deleteri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DELETERI

Perchè la soluzione è Deleteri? I DELETERI sono agenti che possono causare danni gravi al nostro organismo. La loro presenza in ambiente o cibo può portare a malattie serie, quindi è importante fare attenzione e mantenere sempre igiene e sicurezza per proteggersi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Molto pericolosi per la salute nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Deleteri

In presenza della definizione "Molto pericolosi per la salute", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Deleteri'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Molto pericolosi per la salute

Molto pericolosi per la salute Risposta: DELETERI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: D_______

D_______ Inizia con: D

D Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

D Domodossola E Empoli L Livorno E Empoli T Torino E Empoli R Roma I Imola

La soluzione 'Deleteri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Molto pericolosi per la salute". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.