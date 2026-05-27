La combattevano i pirati autorizzati dallo Stato
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SOLUZIONE: GUERRA DI CORSA
Perchè la soluzione è Guerra Di Corsa? La guerra di corsa era un metodo usato dai marinai autorizzati dallo Stato per affrontare i pirati. Attraverso questa strategia, combattevano in mare, cercando di proteggere le rotte commerciali e difendere le navi da attacchi pirateschi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La combattevano i pirati autorizzati dallo Stato nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Guerra Di Corsa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La combattevano i pirati autorizzati dallo Stato
- Risposta: GUERRA DI CORSA
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 6-2-5
- Schema utile: G_____ __ _____
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Guerra Di Corsa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La combattevano i pirati autorizzati dallo Stato". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con combattevano: Legionari che combattevano nella prima linea
Con pirati: La Keira di Pirati dei Caraibi
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