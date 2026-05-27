La combattevano i pirati autorizzati dallo Stato

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La combattevano i pirati autorizzati dallo Stato' è 'Guerra Di Corsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUERRA DI CORSA

Perchè la soluzione è Guerra Di Corsa? La guerra di corsa era un metodo usato dai marinai autorizzati dallo Stato per affrontare i pirati. Attraverso questa strategia, combattevano in mare, cercando di proteggere le rotte commerciali e difendere le navi da attacchi pirateschi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La combattevano i pirati autorizzati dallo Stato nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Guerra Di Corsa

Quando la definizione "La combattevano i pirati autorizzati dallo Stato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Guerra Di Corsa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La combattevano i pirati autorizzati dallo Stato

La combattevano i pirati autorizzati dallo Stato Risposta: GUERRA DI CORSA

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 6-2-5

6-2-5 Schema utile: G_____ __ _____

G_____ __ _____ Inizia con: G

G Finisce con: A

Le 13 lettere della soluzione

G Genova U Udine E Empoli R Roma R Roma A Ancona D Domodossola I Imola C Como O Otranto R Roma S Savona A Ancona

La soluzione 'Guerra Di Corsa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La combattevano i pirati autorizzati dallo Stato". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.