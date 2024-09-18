Racconta la partita

Home / Soluzioni Cruciverba / Racconta la partita

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Racconta la partita' è 'Radiocronista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADIOCRONISTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Racconta la partita" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Racconta la partita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Racconta la partita nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Radiocronista

Per risolvere la definizione "Racconta la partita", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Racconta la partita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Radiocronista:

R Roma A Ancona D Domodossola I Imola O Otranto C Como R Roma O Otranto N Napoli I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Racconta la partita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lavora con il microfonoCi racconta tutta la partitaL Iliade ne racconta l assedioL anno della storica partita Italia-Germania 4-3Una partita fuori casaUna partita di merce