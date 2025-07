Ne è stato una colonna Sandro Mazzola nei cruciverba: la soluzione è Inter

Home / Soluzioni Cruciverba / Ne è stato una colonna Sandro Mazzola

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ne è stato una colonna Sandro Mazzola' è 'Inter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTER

Curiosità e Significato di Inter

Hai risolto il cruciverba con Inter? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Inter.

Perché la soluzione è Inter? L'Inter, abbreviazione di Internazionale, è una delle squadre di calcio più celebri d'Italia, con una storia ricca di successi e tifosi appassionati. Fondata nel 1908 a Milano, rappresenta l'eccellenza del calcio nerazzurro, simbolo di passione e tradizione sportiva. La sua presenza nel campionato italiano è sinonimo di competitività e orgoglio nazionale, rendendola un’icona dello sport italiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Renzi ne è stato segretario siglaIl recupero all istruzione di chi ne è stato esclusoNe è stato leader Marco PannellaMoratti ne è stato presidenteUn eremita che se ne stava in cima a una colonna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Inter

Non riesci a risolvere la definizione "Ne è stato una colonna Sandro Mazzola"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P S I I R T E A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIASTRINE" PIASTRINE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.