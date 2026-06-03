Un minerale molto diffuso
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un minerale molto diffuso' è 'Calcite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un minerale molto diffuso
- Risposta: CALCITE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CCIE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Calcite? La calcite è un minerale molto diffuso, presente in molte rocce e formata principalmente da carbonato di calcio. La sua lucentezza e le sue diverse colorazioni la rendono interessante sia per l’uso in edilizia che in decorazioni. È uno dei minerali più comuni sulla Terra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un minerale molto diffuso: risposta da 7 lettere
Quando la definizione "Un minerale molto diffuso" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Calcite. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.