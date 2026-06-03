Un minerale molto diffuso

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un minerale molto diffuso' è 'Calcite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CALCITE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un minerale molto diffuso
  • Risposta: CALCITE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CCIE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Calcite? La calcite è un minerale molto diffuso, presente in molte rocce e formata principalmente da carbonato di calcio. La sua lucentezza e le sue diverse colorazioni la rendono interessante sia per l’uso in edilizia che in decorazioni. È uno dei minerali più comuni sulla Terra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un minerale molto diffuso: risposta da 7 lettere

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