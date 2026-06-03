Un minerale molto diffuso

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un minerale molto diffuso' è 'Calcite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A L C I T E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un minerale molto diffuso

Un minerale molto diffuso Risposta: CALCITE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C C I E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Calcite? La calcite è un minerale molto diffuso, presente in molte rocce e formata principalmente da carbonato di calcio. La sua lucentezza e le sue diverse colorazioni la rendono interessante sia per l’uso in edilizia che in decorazioni. È uno dei minerali più comuni sulla Terra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un minerale molto diffuso: risposta da 7 lettere

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