Stato caraibico sull isola di Hispaniola
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SOLUZIONE: HAITI
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Perché la soluzione è Haiti? Haiti è un paese situato nei Caraibi, sull'isola di Hispaniola, condivisa con la Repubblica Dominicana. È noto per la sua storia ricca e complessa, che include il primo successo di una rivolta di schiavi che portò all'indipendenza nel 1804. La cultura haitiana è caratterizzata da tradizioni uniche, musica vivace e una forte spiritualità. La sua posizione geografica influisce sul clima tropicale e sulla biodiversità dell'isola. Haiti è spesso associata a sfide socio-economiche e a un patrimonio culturale distintivo.
Stato caraibico sull isola di Hispaniola nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Haiti
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Stato caraibico sull isola di Hispaniola
- Risposta: HAITI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: H____
- Inizia con: H
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Haiti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stato caraibico sull isola di Hispaniola". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con stato: Il desiderio di chi è stato rinchiuso
Con caraibico: Stato caraibico sull isola Hispaniola
Con isola: Punta bella località di Arbe l isola del Quarnaro