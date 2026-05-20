Stato caraibico sull isola di Hispaniola

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Stato caraibico sull isola di Hispaniola' è 'Haiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HAITI

La risposta Haiti è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Haiti? Haiti è un paese situato nei Caraibi, sull'isola di Hispaniola, condivisa con la Repubblica Dominicana. È noto per la sua storia ricca e complessa, che include il primo successo di una rivolta di schiavi che portò all'indipendenza nel 1804. La cultura haitiana è caratterizzata da tradizioni uniche, musica vivace e una forte spiritualità. La sua posizione geografica influisce sul clima tropicale e sulla biodiversità dell'isola. Haiti è spesso associata a sfide socio-economiche e a un patrimonio culturale distintivo.

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Stato caraibico sull isola di Hispaniola nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Haiti

La soluzione associata alla definizione "Stato caraibico sull isola di Hispaniola" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Haiti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Stato caraibico sull isola di Hispaniola

Stato caraibico sull isola di Hispaniola Risposta: HAITI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: H____

H____ Inizia con: H

H Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

H Hotel A Ancona I Imola T Torino I Imola

La soluzione 'Haiti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stato caraibico sull isola di Hispaniola". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.