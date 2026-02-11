Mezzo di trasporto asiatico con conducente

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mezzo di trasporto asiatico con conducente' è 'Risciò'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISCIÒ

Perché la soluzione è Risciò? Il risciò è un veicolo molto diffuso in alcune parti dell'Asia, utilizzato per spostamenti brevi. È trainato da una persona che si occupa del trasporto del passeggero, offrendo un modo economico e tradizionale di muoversi nelle aree urbane e rurali. Questo mezzo rappresenta una soluzione praticabile in zone dove il traffico è intenso o le strade strette. Il risciò è simbolo di un modo di vivere e muoversi molto radicato nella cultura locale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mezzo di trasporto asiatico con conducente" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mezzo di trasporto asiatico con conducente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

La soluzione associata alla definizione "Mezzo di trasporto asiatico con conducente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mezzo di trasporto asiatico con conducente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Risciò:

R Roma I Imola S Savona C Como I Imola Ò -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mezzo di trasporto asiatico con conducente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

