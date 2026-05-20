O è zuppa o è bagnato

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'O è zuppa o è bagnato' è 'Pan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAN

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O è zuppa o è bagnato nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Pan

La definizione "O è zuppa o è bagnato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pan'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: O è zuppa o è bagnato

O è zuppa o è bagnato Risposta: PAN

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: P__

P__ Inizia con: P

P Finisce con: N

Le 3 lettere della soluzione

P Padova A Ancona N Napoli

La soluzione 'Pan' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "O è zuppa o è bagnato". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.