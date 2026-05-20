O è zuppa o è bagnato
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'O è zuppa o è bagnato' è 'Pan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PAN
O è zuppa o è bagnato nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Pan
La definizione "O è zuppa o è bagnato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pan'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: O è zuppa o è bagnato
- Risposta: PAN
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: P__
- Inizia con: P
- Finisce con: N
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Pan' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "O è zuppa o è bagnato". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Altre definizioni collegate
Con zuppa: La zuppa maremmana servita su fette di pane tostato
Con bagnato: Un noto proverbio: se non è bagnato