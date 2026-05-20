O è zuppa o è bagnato

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'O è zuppa o è bagnato' è 'Pan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAN

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O è zuppa o è bagnato nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Pan

La definizione "O è zuppa o è bagnato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pan'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: O è zuppa o è bagnato
  • Risposta: PAN
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: P__
  • Inizia con: P
  • Finisce con: N

Le 3 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
N Napoli

La soluzione 'Pan' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "O è zuppa o è bagnato". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Altre definizioni collegate

Con zuppa: La zuppa maremmana servita su fette di pane tostato 

Con bagnato: Un noto proverbio: se non è bagnato 