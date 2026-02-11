Un lago asiatico

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un lago asiatico' è 'Aral'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARAL

Perché la soluzione è Aral? Il lago Aral, situato in Asia centrale, è famoso per la sua storia come uno dei più grandi laghi dell'area. Tuttavia, negli ultimi decenni ha subito un grave processo di prosciugamento a causa di progetti di irrigazione intensivi. Questo cambiamento ha avuto conseguenze ecologiche e sociali significative per le comunità locali. La sua trasformazione rappresenta un esempio di come le attività umane possano alterare ambienti naturali di grande importanza.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un lago asiatico" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un lago asiatico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Per risolvere la definizione "Un lago asiatico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un lago asiatico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un lago asiatico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

