VIETNAM

Curiosità e Significato di Vietnam

Perché la soluzione è Vietnam? Il Vietnam è un paese asiatico, conosciuto per la sua capitale Hanoi, che un tempo fu una colonia francese. Questa nazione vanta una ricca storia coloniale e culturale, tradizioni affascinanti e paesaggi mozzafiato. Oggi rappresenta una destinazione ideale per chi desidera scoprire una cultura vibrante e un passato affascinante. È un esempio di rinascita e progresso nel cuore dell'Asia.

Come si scrive la soluzione Vietnam

La definizione "Paese asiatico con Hanoi, ex colonia francese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

I Imola

E Empoli

T Torino

N Napoli

A Ancona

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R L T U O A L B I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOLLITURA" BOLLITURA

