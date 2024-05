Stato asiatico che confina anche con la Turchia

Nome proprio

Curiosità su: La Siria (in arabo , Suriya), ufficialmente Repubblica Araba di Siria (in arabo , al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya), è uno Stato del Medio Oriente affacciato al mar Mediterraneo. Confina a nord con la Turchia, a est con l'Iraq, a sud con la Giordania e a ovest con Israele e Libano. La capitale è Damasco. Morfologicamente eterogeneo, il territorio siriano è attraversato da fertili pianure, alti rilievi montuosi e deserti. La lingua ufficiale è quella araba. La popolazione è per la grande maggioranza costituita da arabi, mentre i curdi, i turcomanni, gli armeni, i circassi e gli assiri costituiscono significative minoranze. L'islam in Siria rappresenta la religione maggioritaria ed è scisso in varie correnti, tra le quali i sunniti sono il gruppo principale, seguiti dagli alauiti, dai duodecimani e dagli ismailiti, oltre che dai drusi. Un decimo della popolazione è costituito da cristiani, prevalentemente greco-ortodossi, melchiti e siro-ortodossi.

Siria f

nome proprio di persona femminile (toponimo) (geografia) stato dell'Asia occidentale, la cui capitale è Damasco; confinante con Turchia a nord, con Iraq ad est e con Giordania, Israele e Libano a sud, e bagnata dal mar Mediterraneo ad ovest nella guerra contro la Siria , iniziata nell'anno 2011, la Giordania è stata assente

Sillabazione

Sì | ria

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.