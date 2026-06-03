Quello di dicembre termina con san Silvestro
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello di dicembre termina con san Silvestro' è 'Mese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Quello di dicembre termina con san Silvestro
- Risposta: MESE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MSE
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Mese? Dicembre è il mese che si conclude con la festa di San Silvestro, l’ultimo giorno dell’anno. È un periodo di festa, di bilanci e di preparativi per l’arrivo di un nuovo ciclo. Le giornate si accorciano, ma l’atmosfera si riempie di allegria e speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Quello di dicembre termina con san Silvestro: risposta da 4 lettere
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