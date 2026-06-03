Quello di dicembre termina con san Silvestro

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello di dicembre termina con san Silvestro' è 'Mese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MESE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Quello di dicembre termina con san Silvestro
  • Risposta: MESE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    MSE
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Mese? Dicembre è il mese che si conclude con la festa di San Silvestro, l’ultimo giorno dell’anno. È un periodo di festa, di bilanci e di preparativi per l’arrivo di un nuovo ciclo. Le giornate si accorciano, ma l’atmosfera si riempie di allegria e speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quello di dicembre termina con san Silvestro: risposta da 4 lettere

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