Quello di dicembre termina con san Silvestro

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello di dicembre termina con san Silvestro' è 'Mese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M E S E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Quello di dicembre termina con san Silvestro

Quello di dicembre termina con san Silvestro Risposta: MESE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: M S E

Inizia con: M

M Finisce con: E

Perchè la soluzione è Mese? Dicembre è il mese che si conclude con la festa di San Silvestro, l’ultimo giorno dell’anno. È un periodo di festa, di bilanci e di preparativi per l’arrivo di un nuovo ciclo. Le giornate si accorciano, ma l’atmosfera si riempie di allegria e speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quello di dicembre termina con san Silvestro: risposta da 4 lettere

Per risolvere la definizione "Quello di dicembre termina con san Silvestro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Mese. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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