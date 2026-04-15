Insetto il cui addome termina con una sorta di pinza

Angelo Caputo | 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Insetto il cui addome termina con una sorta di pinza' è 'Mosca Scorpione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOSCA SCORPIONE

Perché la soluzione è Mosca Scorpione? La mosca scorpione è un insetto caratterizzato da un corpo compatto e un addome che termina con una struttura simile a una pinza. Questa appendice, simile a quella di uno scorpione, le conferisce un aspetto distintivo rispetto ad altri insetti. Sebbene non sia pericolosa come uno scorpione vero, la sua forma allungata e le pinze sulla parte finale dell'addome sono elementi che attraggono l'attenzione. La sua presenza può essere notata facilmente in ambienti umidi e nascosti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Insetto il cui addome termina con una sorta di pinza". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Insetto il cui addome termina con una sorta di pinza nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Mosca Scorpione

La definizione "Insetto il cui addome termina con una sorta di pinza" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Insetto il cui addome termina con una sorta di pinza" conferma che la soluzione 'Mosca Scorpione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Mosca Scorpione

M Milano
O Otranto
S Savona
C Como
A Ancona
 
S Savona
C Como
O Otranto
R Roma
P Padova
I Imola
O Otranto
N Napoli
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Insetto il cui addome termina con una sorta di pinza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mosca Scorpione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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