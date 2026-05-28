Quello piatto vale due retti

Home / Soluzioni Cruciverba / Quello piatto vale due retti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quello piatto vale due retti' è 'Angolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANGOLO

Perchè la soluzione è Angolo? Un angolo è una figura formata da due rette che si incontrano, creando uno spazio tra loro. Quando questo spazio è uguale a due retti, si dice che l’angolo vale due retti, indicando un angolo piatto, molto ampio e aperto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Angolo' Cerca Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Quello piatto vale due retti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Angolo

Se la definizione "Quello piatto vale due retti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Angolo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Quello piatto vale due retti

Quello piatto vale due retti Risposta: ANGOLO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: A_____

A_____ Inizia con: A

A Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona N Napoli G Genova O Otranto L Livorno O Otranto

La soluzione 'Angolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello piatto vale due retti". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.