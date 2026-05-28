Quello piatto vale due retti
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quello piatto vale due retti' è 'Angolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ANGOLO
Perchè la soluzione è Angolo? Un angolo è una figura formata da due rette che si incontrano, creando uno spazio tra loro. Quando questo spazio è uguale a due retti, si dice che l’angolo vale due retti, indicando un angolo piatto, molto ampio e aperto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Quello piatto vale due retti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Angolo
Se la definizione "Quello piatto vale due retti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Angolo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quello piatto vale due retti
- Risposta: ANGOLO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: A_____
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Angolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello piatto vale due retti". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Vale due volte penta Native della città dei due mari La scommessa su due cavalli l uno vincente e l altro secondo I due Bronzi di Si dispongono intorno al piatto
Altre definizioni collegate
Con quello: Bernini costruì quello di Piazza San Pietro
Con piatto: Un grande piatto di metallo
Con retti: Ridotti a una forma con angoli retti