Quello piatto vale due retti

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quello piatto vale due retti' è 'Angolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANGOLO

Perchè la soluzione è Angolo? Un angolo è una figura formata da due rette che si incontrano, creando uno spazio tra loro. Quando questo spazio è uguale a due retti, si dice che l’angolo vale due retti, indicando un angolo piatto, molto ampio e aperto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quello piatto vale due retti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Angolo

Se la definizione "Quello piatto vale due retti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Angolo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Quello piatto vale due retti
  • Risposta: ANGOLO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: A_____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona
N Napoli
G Genova
O Otranto
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Angolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello piatto vale due retti". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con quello: Bernini costruì quello di Piazza San Pietro 

Con piatto: Un grande piatto di metallo 

Con retti: Ridotti a una forma con angoli retti 