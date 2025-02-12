Si consuma a San Silvestro nei cruciverba: la soluzione è Cenone
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si consuma a San Silvestro' è 'Cenone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CENONE
Curiosità e Significato di Cenone
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si festeggia a San SilvestroSi fa la notte di san SilvestroSi aspetta in allegria quella di San SilvestroVi si consuma molta farinaCosì erano chiamati i pellegrini medievali che si recavano a pregare a San Pietro
Come si scrive la soluzione Cenone
Hai trovato la definizione "Si consuma a San Silvestro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 6 lettere della soluzione Cenone:
