La corsa ciclistica che termina a Parigi

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La corsa ciclistica che termina a Parigi' è 'Tour De France'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOUR DE FRANCE

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Perché la soluzione è Tour De France? Il TOUR DE FRANCE è una prestigiosa competizione ciclistica che si svolge annualmente in Francia, attirando atleti di tutto il mondo. Questa gara si distingue per la sua durata e le molte tappe che attraversano paesaggi diversi, dalle montagne alle pianure. La corsa mette alla prova le capacità fisiche e strategiche dei partecipanti, diventando un simbolo di resistenza e talento nel ciclismo. La sua conclusione a Parigi segna il traguardo finale di questa sfida emozionante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La corsa ciclistica che termina a Parigi". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La corsa ciclistica che termina a Parigi nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Tour De France

In presenza della definizione "La corsa ciclistica che termina a Parigi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La corsa ciclistica che termina a Parigi" conferma che la soluzione 'Tour De France' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Tour De France

T Torino O Otranto U Udine R Roma D Domodossola E Empoli F Firenze R Roma A Ancona N Napoli C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La corsa ciclistica che termina a Parigi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tour De France' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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