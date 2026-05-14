La corsa ciclistica che termina a Parigi
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La corsa ciclistica che termina a Parigi' è 'Tour De France'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TOUR DE FRANCE
Perché la soluzione è Tour De France? Il TOUR DE FRANCE è una prestigiosa competizione ciclistica che si svolge annualmente in Francia, attirando atleti di tutto il mondo. Questa gara si distingue per la sua durata e le molte tappe che attraversano paesaggi diversi, dalle montagne alle pianure. La corsa mette alla prova le capacità fisiche e strategiche dei partecipanti, diventando un simbolo di resistenza e talento nel ciclismo. La sua conclusione a Parigi segna il traguardo finale di questa sfida emozionante.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La corsa ciclistica che termina a Parigi". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
La corsa ciclistica che termina a Parigi nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Tour De France
In presenza della definizione "La corsa ciclistica che termina a Parigi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La corsa ciclistica che termina a Parigi" conferma che la soluzione 'Tour De France' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Tour De France
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La corsa ciclistica che termina a Parigi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tour De France' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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