Bernini costruì quello di Piazza San Pietro
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Bernini costruì quello di Piazza San Pietro' è 'Colonnato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COLONNATO
Perchè la soluzione è Colonnato? Bernini creò il colonnato di Piazza San Pietro, un’ampia struttura che avvolge la piazza con colonne eleganti e imponenti. Questa opera dà vita a uno spazio accogliente e solenne, invitando i visitatori a entrare in un’atmosfera di grandezza e spiritualità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Bernini costruì quello di Piazza San Pietro nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Colonnato
La definizione "Bernini costruì quello di Piazza San Pietro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Colonnato'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Bernini costruì quello di Piazza San Pietro
- Risposta: COLONNATO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Colonnato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Bernini costruì quello di Piazza San Pietro". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Quello di Bernini circonda Piazza San Pietro Ce ne sono molte in Piazza San Pietro È al centro di piazza San Pietro Limita Piazza San Pietro Circonda Piazza San Pietro
Altre definizioni collegate
Con bernini: Un nome di Bernini
Con costruì: Costruì la famosa torre di Parigi
Con quello: Quello di Hamelin liberò la città dai topi