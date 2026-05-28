Bernini costruì quello di Piazza San Pietro

Home / Soluzioni Cruciverba / Bernini costruì quello di Piazza San Pietro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Bernini costruì quello di Piazza San Pietro' è 'Colonnato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLONNATO

Perchè la soluzione è Colonnato? Bernini creò il colonnato di Piazza San Pietro, un’ampia struttura che avvolge la piazza con colonne eleganti e imponenti. Questa opera dà vita a uno spazio accogliente e solenne, invitando i visitatori a entrare in un’atmosfera di grandezza e spiritualità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Colonnato' Cerca Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Bernini costruì quello di Piazza San Pietro nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Colonnato

La definizione "Bernini costruì quello di Piazza San Pietro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Colonnato'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Bernini costruì quello di Piazza San Pietro

Bernini costruì quello di Piazza San Pietro Risposta: COLONNATO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

C Como O Otranto L Livorno O Otranto N Napoli N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

La soluzione 'Colonnato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Bernini costruì quello di Piazza San Pietro". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.