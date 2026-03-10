Più o meno trenta giorni

SOLUZIONE: MESE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Più o meno trenta giorni" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Più o meno trenta giorni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Mese? Un periodo di circa un mese rappresenta un intervallo temporale che corrisponde a circa trenta giorni. È un arco di tempo spesso utilizzato per pianificare eventi, progetti o scadenze, ed è riconosciuto come un'unità di misura nel calendario. Questo lasso di tempo si colloca tra le varie suddivisioni annuali e permette di organizzare attività in modo strutturato. La durata di un mese può variare leggermente, ma in generale si riferisce a questa durata approssimativa.

Più o meno trenta giorni nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mese

In presenza della definizione "Più o meno trenta giorni", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Più o meno trenta giorni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mese:

M Milano E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Più o meno trenta giorni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

