Quello di Hamelin liberò la città dai topi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quello di Hamelin liberò la città dai topi' è 'Pifferaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIFFERAIO

Perchè la soluzione è Pifferaio? Il pifferaio di Hamelin è ricordato per aver risolto il problema dei topi con la sua musica magica. La sua melodia affascinò gli animali e li portò via, portando pace e tranquillità alla città. La storia rimane celebre per il suo modo insolito di risolvere un guaio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quello di Hamelin liberò la città dai topi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pifferaio

La definizione "Quello di Hamelin liberò la città dai topi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pifferaio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Quello di Hamelin liberò la città dai topi

Quello di Hamelin liberò la città dai topi Risposta: PIFFERAIO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: P________

P________ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

P Padova I Imola F Firenze F Firenze E Empoli R Roma A Ancona I Imola O Otranto

La soluzione 'Pifferaio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello di Hamelin liberò la città dai topi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.