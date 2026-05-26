Quello di Hamelin liberò la città dai topi
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SOLUZIONE: PIFFERAIO
Perchè la soluzione è Pifferaio? Il pifferaio di Hamelin è ricordato per aver risolto il problema dei topi con la sua musica magica. La sua melodia affascinò gli animali e li portò via, portando pace e tranquillità alla città. La storia rimane celebre per il suo modo insolito di risolvere un guaio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Quello di Hamelin liberò la città dai topi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pifferaio
La definizione "Quello di Hamelin liberò la città dai topi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pifferaio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quello di Hamelin liberò la città dai topi
- Risposta: PIFFERAIO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: P________
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Pifferaio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quello di Hamelin liberò la città dai topi". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con hamelin: I topi di Hamelin seguirono l uomo che lo suonava
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