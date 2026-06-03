Piccolo apparecchio radioricevente che emette un segnale acustico
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Piccolo apparecchio radioricevente che emette un segnale acustico' è 'Cercapersone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Piccolo apparecchio radioricevente che emette un segnale acustico
- Risposta: CERCAPERSONE
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 5
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CASE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Cercapersone? Un cercapersone è un piccolo dispositivo che riceve segnali radio e li trasmette come suoni. È utile per comunicare rapidamente, soprattutto quando si è lontani o si desidera un metodo discreto per farsi trovare. Questo apparecchio rende le comunicazioni semplici e immediate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Piccolo apparecchio radioricevente che emette un segnale acustico: risposta da 12 lettere
Se la definizione "Piccolo apparecchio radioricevente che emette un segnale acustico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cercapersone. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.