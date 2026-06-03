Piccolo apparecchio radioricevente che emette un segnale acustico

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Piccolo apparecchio radioricevente che emette un segnale acustico' è 'Cercapersone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C E R C A P E R S O N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Piccolo apparecchio radioricevente che emette un segnale acustico

Piccolo apparecchio radioricevente che emette un segnale acustico Risposta: CERCAPERSONE

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 5

5 Consonanti: 7

7 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C A S E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Cercapersone? Un cercapersone è un piccolo dispositivo che riceve segnali radio e li trasmette come suoni. È utile per comunicare rapidamente, soprattutto quando si è lontani o si desidera un metodo discreto per farsi trovare. Questo apparecchio rende le comunicazioni semplici e immediate. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Piccolo apparecchio radioricevente che emette un segnale acustico: risposta da 12 lettere

Se la definizione "Piccolo apparecchio radioricevente che emette un segnale acustico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cercapersone. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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