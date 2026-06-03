Un apparecchio per vedere certi canali

Home / Soluzioni Cruciverba / Un apparecchio per vedere certi canali

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un apparecchio per vedere certi canali' è 'Decoder'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D E C O D E R

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un apparecchio per vedere certi canali

Un apparecchio per vedere certi canali Risposta: DECODER

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D O D R

Inizia con: D

D Finisce con: R

Perchè la soluzione è Decoder? Un decoder è un dispositivo che permette di accedere a vari canali televisivi. Si collega alla TV e riceve segnali da antenne o cavi, rendendo possibile guardare programmi di diversi fornitori senza problemi. È uno strumento utile per ampliare le opzioni di intrattenimento domestico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Decoder' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un apparecchio per vedere certi canali: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Un apparecchio per vedere certi canali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Decoder. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'apparecchio'

Cruciverba con 'vedere'