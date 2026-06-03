Un apparecchio per vedere certi canali

Alessia Mogavero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un apparecchio per vedere certi canali' è 'Decoder'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DECODER

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un apparecchio per vedere certi canali
  • Risposta: DECODER
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    DODR
  • Inizia con: D
  • Finisce con: R

Perchè la soluzione è Decoder? Un decoder è un dispositivo che permette di accedere a vari canali televisivi. Si collega alla TV e riceve segnali da antenne o cavi, rendendo possibile guardare programmi di diversi fornitori senza problemi. È uno strumento utile per ampliare le opzioni di intrattenimento domestico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un apparecchio per vedere certi canali: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Un apparecchio per vedere certi canali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Decoder. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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