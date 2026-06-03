Un apparecchio per vedere certi canali
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un apparecchio per vedere certi canali' è 'Decoder'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un apparecchio per vedere certi canali
- Risposta: DECODER
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DODR
- Inizia con: D
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Decoder? Un decoder è un dispositivo che permette di accedere a vari canali televisivi. Si collega alla TV e riceve segnali da antenne o cavi, rendendo possibile guardare programmi di diversi fornitori senza problemi. È uno strumento utile per ampliare le opzioni di intrattenimento domestico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un apparecchio per vedere certi canali: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Un apparecchio per vedere certi canali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Decoder. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.