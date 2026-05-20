Apparecchio per inalare farmaci in polvere
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Apparecchio per inalare farmaci in polvere' è 'Insufflatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INSUFFLATORE
La risposta Insufflatore è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Insufflatore? Un insufflatore è un dispositivo progettato per somministrare farmaci in polvere attraverso l'inalazione. Questo apparecchio permette di assumere rapidamente e in modo efficace le sostanze terapeutiche, facilitando l'accesso alle vie respiratorie. È particolarmente utile per persone con problemi respiratori o che necessitano di un'azione immediata del farmaco. La sua forma compatta e l'uso semplice lo rendono uno strumento pratico e diffuso nel trattamento di diverse condizioni polmonari.
Apparecchio per inalare farmaci in polvere nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Insufflatore
Per risolvere la definizione "Apparecchio per inalare farmaci in polvere", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Insufflatore'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Apparecchio per inalare farmaci in polvere
- Risposta: INSUFFLATORE
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: I___________
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Insufflatore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Apparecchio per inalare farmaci in polvere". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Con inalare: Inalare e esalare aria dai polmoni
Con farmaci: L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia