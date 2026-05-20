Apparecchio per inalare farmaci in polvere

Paola Cammarota | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Apparecchio per inalare farmaci in polvere' è 'Insufflatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INSUFFLATORE

La risposta Insufflatore è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Insufflatore? Un insufflatore è un dispositivo progettato per somministrare farmaci in polvere attraverso l'inalazione. Questo apparecchio permette di assumere rapidamente e in modo efficace le sostanze terapeutiche, facilitando l'accesso alle vie respiratorie. È particolarmente utile per persone con problemi respiratori o che necessitano di un'azione immediata del farmaco. La sua forma compatta e l'uso semplice lo rendono uno strumento pratico e diffuso nel trattamento di diverse condizioni polmonari.

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Apparecchio per inalare farmaci in polvere nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Insufflatore

Per risolvere la definizione "Apparecchio per inalare farmaci in polvere", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Insufflatore'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Apparecchio per inalare farmaci in polvere
  • Risposta: INSUFFLATORE
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Schema utile: I___________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: E

Le 12 lettere della soluzione

I Imola
N Napoli
S Savona
U Udine
F Firenze
F Firenze
L Livorno
A Ancona
T Torino
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Insufflatore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Apparecchio per inalare farmaci in polvere". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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Altre definizioni collegate

Con apparecchio: L apparecchio per vedere i programmi Sky 

Con inalare: Inalare e esalare aria dai polmoni 

Con farmaci: L Agenzia per la regolamentazione dei farmaci in Italia 