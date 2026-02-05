Li emette il mantice

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li emette il mantice' è 'Soffi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOFFI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li emette il mantice" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li emette il mantice". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Soffi? Il soffio è il movimento d'aria prodotto dal mantice che lo emette, creando un suono leggero e vibrante. Questa emissione di aria può essere utilizzata per alimentare fiamme o semplicemente per produrre un rumore breve e deciso. Il soffio rappresenta un'azione di espulsione d'aria attraverso la bocca o un dispositivo, spesso associata a un impulso rapido e consistente. È un suono che si manifesta quando si espira con forza.

La soluzione associata alla definizione "Li emette il mantice" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li emette il mantice" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Soffi:

S Savona O Otranto F Firenze F Firenze I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li emette il mantice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

