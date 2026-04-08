Li emette il pipistrello

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Li emette il pipistrello' è 'Ultrasuoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ULTRASUONI

Perché la soluzione è Ultrasuoni? Il suono che il pipistrello emette è costituito da ultrasuoni, onde sonore di frequenze superiori a quelle udibili dall'orecchio umano. Questi ultrasuoni sono fondamentali per la sua navigazione e la caccia, permettendogli di rilevare ostacoli e prede attraverso l'ecolocalizzazione. Quando il pipistrello emette questi segnali, poi ne ascolta le risonanze per interpretare l'ambiente circostante. La capacità di produrre ultrasuoni rappresenta un adattamento evolutivo essenziale per la sua sopravvivenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li emette il pipistrello". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Li emette il pipistrello nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Ultrasuoni

Questa pagina è dedicata alla definizione "Li emette il pipistrello" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li emette il pipistrello" conferma che la soluzione 'Ultrasuoni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Ultrasuoni

U Udine L Livorno T Torino R Roma A Ancona S Savona U Udine O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li emette il pipistrello" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ultrasuoni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Li percepisce il cane ma non l uomoLi emettono i pipistrelliLi emette chi sbuffaLi emette l agonizzanteLi emette il Tesoro siglaLi emette lo StatoLi emette il neonato