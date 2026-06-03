Dànno ordini in azienda

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Dànno ordini in azienda' è 'Capireparto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CAPIREPARTO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Dànno ordini in azienda
  • Risposta: CAPIREPARTO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CRARO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Capireparto? Capireparto è chiaro esempio di chi dà ordini in azienda, guidando il team con precisione e autorità. La sua presenza assicura che ogni compito venga svolto secondo le direttive, mantenendo ordine e efficienza tra colleghi e responsabili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Dànno ordini in azienda: risposta da 11 lettere

Se la definizione "Dànno ordini in azienda" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Capireparto. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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