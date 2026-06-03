Dànno ordini in azienda
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Dànno ordini in azienda' è 'Capireparto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Dànno ordini in azienda
- Risposta: CAPIREPARTO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CRARO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Capireparto? Capireparto è chiaro esempio di chi dà ordini in azienda, guidando il team con precisione e autorità. La sua presenza assicura che ogni compito venga svolto secondo le direttive, mantenendo ordine e efficienza tra colleghi e responsabili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Dànno ordini in azienda: risposta da 11 lettere
Se la definizione "Dànno ordini in azienda" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Capireparto. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.