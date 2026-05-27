Dà ordini al geometra in breve
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SOLUZIONE: ING
Dà ordini al geometra in breve nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ing
Questa pagina è dedicata alla definizione "Dà ordini al geometra in breve" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ing'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Dà ordini al geometra in breve
- Risposta: ING
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: I__
- Inizia con: I
- Finisce con: G
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Ing' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dà ordini al geometra in breve". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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