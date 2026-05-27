Dà ordini al geometra in breve

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Dà ordini al geometra in breve' è 'Ing'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ING

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Dà ordini al geometra in breve nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ing

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dà ordini al geometra in breve" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ing'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Dà ordini al geometra in breve

Dà ordini al geometra in breve Risposta: ING

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: I__

I__ Inizia con: I

I Finisce con: G

Le 3 lettere della soluzione

I Imola N Napoli G Genova

La soluzione 'Ing' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dà ordini al geometra in breve". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.