Può dare ordini in azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può dare ordini in azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BOSS

Significato/Curiosita : Puo dare ordini in azienda

Vitrociset spa (azienda che opera nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della logistica.) 100% kopter (azienda svizzera di... Markers del 2007 boss – singolo delle fifth harmony del 2014 boss – singolo di lil pump del 2017 boss – singolo di drefgold del 2018 boss – personaggio della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Può dare ordini in azienda : dare; ordini; azienda; Ratificare convalidare ; Se ne possono sudare sette; Mandare in esilio; Si usa per andare in gruppo a terra da una nave; a comandare hit di Fabio Rovazzi; Assegnare ordini e lezioni; Non eseguire gli ordini ; Gli ordini che vengono diramati; Dà ordini ai suoi uomini; È agli ordini di un maggiore; azienda Energetica Municipale; La O del CEO che guida un azienda ing; Nota azienda italiana di cibo per animali; Un azienda USA acquisita da Adidas nel 2005; L acquisizione di un azienda da parte di un altra;

Cerca altre Definizioni