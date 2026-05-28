È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici' è 'L Oreal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: L OREAL
Perchè la soluzione è L Oreal? L OREAL è riconosciuta come la principale azienda mondiale nel settore dei cosmetici. La sua lunga esperienza e innovazione le permettono di offrire prodotti di alta qualità che incontrano le esigenze di clienti di tutto il mondo. Un nome che fa la differenza nel settore della bellezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è L Oreal
In presenza della definizione "È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'L Oreal'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici
- Risposta: L OREAL
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 1-5
- Schema utile: L _____
- Inizia con: L
- Finisce con: L
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'L Oreal' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Stanno al di là della prima linea Pubblica ogni anno l elenco dei più ricchi al mondo L azienda di abbigliamento ha sei punti vendita al a Milano Azienda veronese produttrice di panettoni e pandori Un punto in capo al mondo
Altre definizioni collegate
Con prima: La moneta della Lituania prima dell euro
Con azienda: Una grande azienda d informatica
Con mondo: Secondo un popolare proverbio tutto il mondo lo è