È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici' è 'L Oreal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: L OREAL

Perchè la soluzione è L Oreal? L OREAL è riconosciuta come la principale azienda mondiale nel settore dei cosmetici. La sua lunga esperienza e innovazione le permettono di offrire prodotti di alta qualità che incontrano le esigenze di clienti di tutto il mondo. Un nome che fa la differenza nel settore della bellezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è L Oreal

In presenza della definizione "È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'L Oreal'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici

È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici Risposta: L OREAL

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 1-5

1-5 Schema utile: L _____

L _____ Inizia con: L

L Finisce con: L

Le 6 lettere della soluzione

L Livorno O Otranto R Roma E Empoli A Ancona L Livorno

La soluzione 'L Oreal' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È la prima azienda al mondo produttrice di cosmetici". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.