Famosa azienda britannica del tè

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Famosa azienda britannica del tè' è 'Lipton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIPTON

Come completare la definizione Definizione: Famosa azienda britannica del tè

Famosa azienda britannica del tè Risposta: LIPTON

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: L_____

L_____ Inizia con: L

L Finisce con: N

Perché la soluzione è Lipton? Lipton è una rinomata azienda britannica specializzata nella produzione di tè di alta qualità. Fondata nel XIX secolo, si è affermata come simbolo di tradizione e innovazione nel settore delle bevande. La sua presenza internazionale ha contribuito a diffondere il consumo di tè in tutto il mondo, mantenendo sempre elevati gli standard di qualità e sostenibilità. La sua storia e il suo successo sono strettamente legati alla passione per questa bevanda. Lipton continua a essere un punto di riferimento nel mercato globale del tè.

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La risposta alla definizione 'Famosa azienda britannica del tè'

Se la definizione "Famosa azienda britannica del tè" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lipton'.

Schemi utili per Lipton

Schema parole: 6

La soluzione inizia con L

La soluzione finisce con N

Schema iniziale: L_____

Schema finale: __PTON

Le 6 lettere della soluzione Lipton

L Livorno I Imola P Padova T Torino O Otranto N Napoli

La soluzione 'Lipton' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Famosa azienda britannica del tè". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.