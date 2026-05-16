Famosa azienda britannica del tè

Alessia Mogavero | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Famosa azienda britannica del tè' è 'Lipton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIPTON

Come completare la definizione

  • Definizione: Famosa azienda britannica del tè
  • Risposta: LIPTON
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: L_____
  • Inizia con: L
  • Finisce con: N

Perché la soluzione è Lipton? Lipton è una rinomata azienda britannica specializzata nella produzione di tè di alta qualità. Fondata nel XIX secolo, si è affermata come simbolo di tradizione e innovazione nel settore delle bevande. La sua presenza internazionale ha contribuito a diffondere il consumo di tè in tutto il mondo, mantenendo sempre elevati gli standard di qualità e sostenibilità. La sua storia e il suo successo sono strettamente legati alla passione per questa bevanda. Lipton continua a essere un punto di riferimento nel mercato globale del tè.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Lipton'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La risposta alla definizione 'Famosa azienda britannica del tè'

Se la definizione "Famosa azienda britannica del tè" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lipton'.

Schemi utili per Lipton

  • Schema parole: 6
  • La soluzione inizia con L
  • La soluzione finisce con N
  • Schema iniziale: L_____
  • Schema finale: __PTON

Le 6 lettere della soluzione Lipton

L Livorno
I Imola
P Padova
T Torino
O Otranto
N Napoli

La soluzione 'Lipton' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Famosa azienda britannica del tè". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Altre definizioni collegate

Definizioni con la parola famosa: La famosa fontana romana ne La dolce vita È famosa per una beffa Franz : è famosa la sua novella La metamorfosi 

Definizioni con la parola azienda: Du importante azienda chimica Un azienda che eroga e acquista corrente elettrica Vi si appendono le comunicazioni in azienda 

Definizioni con la parola britannica: La Winslet attrice britannica Un ex colonia britannica nel Mediterraneo La sede londinese di Sua Maestà britannica 

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L azienda che ha lo slogan Per te Per tuttiFamosa azienda di capsule di caffèFamosa top model britannicaFamosa azienda di mobiliFamosa agenzia giornalistica britannica

O N O S H N J