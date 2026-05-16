Famosa azienda britannica del tè
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Famosa azienda britannica del tè' è 'Lipton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LIPTON
Come completare la definizione
- Definizione: Famosa azienda britannica del tè
- Risposta: LIPTON
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: L_____
- Inizia con: L
- Finisce con: N
Perché la soluzione è Lipton? Lipton è una rinomata azienda britannica specializzata nella produzione di tè di alta qualità. Fondata nel XIX secolo, si è affermata come simbolo di tradizione e innovazione nel settore delle bevande. La sua presenza internazionale ha contribuito a diffondere il consumo di tè in tutto il mondo, mantenendo sempre elevati gli standard di qualità e sostenibilità. La sua storia e il suo successo sono strettamente legati alla passione per questa bevanda. Lipton continua a essere un punto di riferimento nel mercato globale del tè.
La risposta alla definizione 'Famosa azienda britannica del tè'
Se la definizione "Famosa azienda britannica del tè" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lipton'.
Schemi utili per Lipton
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con L
- La soluzione finisce con N
- Schema iniziale: L_____
- Schema finale: __PTON
Le 6 lettere della soluzione Lipton
La soluzione 'Lipton' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Famosa azienda britannica del tè". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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