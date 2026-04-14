Monti francesi che dànno nome a un dipartimento

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Monti francesi che dànno nome a un dipartimento' è 'Vosgi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOSGI

Perché la soluzione è Vosgi? VOSGI è il nome di una regione montuosa situata nel nord-est della Francia, caratterizzata da rilievi che si estendono lungo i confini con il Belgio e il Lussemburgo. Questi monti francesi danno il nome a un dipartimento, che prende il nome proprio dalla catena montuosa, evidenziando la stretta connessione tra il paesaggio naturale e l'organizzazione amministrativa locale. La presenza di questi rilievi influisce notevolmente sul clima e sulla cultura della zona.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Monti francesi che dànno nome a un dipartimento". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Monti francesi che dànno nome a un dipartimento nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Vosgi

Quando la definizione "Monti francesi che dànno nome a un dipartimento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Monti francesi che dànno nome a un dipartimento" conferma che la soluzione 'Vosgi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Vosgi

V Venezia O Otranto S Savona G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Monti francesi che dànno nome a un dipartimento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vosgi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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