Dànno indicazioni sul contenuto dell articolo

Sara Verdi | 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Dànno indicazioni sul contenuto dell articolo' è 'Sottotitoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOTTOTITOLI

Perché la soluzione è Sottotitoli? I sottotitoli rappresentano le indicazioni testuali che appaiono durante un video o un film, fornendo informazioni sul contenuto e facilitando la comprensione. Essi aiutano gli spettatori a seguire la trama, anche in presenza di rumori di sottofondo o dialoghi difficili da ascoltare. La presenza di sottotitoli è particolarmente utile per persone con problemi uditivi o per chi studia una lingua straniera. La loro funzione principale è rendere accessibile e comprensibile il messaggio visivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dànno indicazioni sul contenuto dell articolo". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Dànno indicazioni sul contenuto dell articolo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Sottotitoli

La soluzione associata alla definizione "Dànno indicazioni sul contenuto dell articolo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dànno indicazioni sul contenuto dell articolo" conferma che la soluzione 'Sottotitoli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Sottotitoli

S Savona
O Otranto
T Torino
T Torino
O Otranto
T Torino
I Imola
T Torino
O Otranto
L Livorno
I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dànno indicazioni sul contenuto dell articolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sottotitoli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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