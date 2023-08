Danno fuoco alle polveri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danno fuoco alle polveri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MICCE

Significato/Curiosita : Danno fuoco alle polveri

Preferite le polveri nere normali con zolfo in quanto, liberando più calore, sviluppano pressioni maggiori rispetto ai gas più freddi delle polveri "asulfuree"... Per un tempo che va dai 5 ai 60 minuti con una luce rossa brillante. le micce sono comunemente usate per indicare ostacoli o consigliare cautela sulle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

